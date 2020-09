Luxus in der Krise : Alle Fans können zu den Spielen des KFC Uerdingen

Krefeld Die Signale aus der Politik sind verheißungsvoll. Die Uerdinger können bei ihrer Heimpremiere der neuen Saison gegen den SV Meppen am 28. September wahrscheinlich sogar mehr Karten anbieten als sie benötigen.

Sollten all diese Signale aus der Politik in die Realität umgesetzt werden, so könnten die Kartenwünsche der Fans des KFC Uerdingen in vollem Umfang erfüllt werden. Denn die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, in der die Blau-Roten auch in der kommenden Saison ihre Heimspiele austragen müssen, bietet 54.600 Zuschauern Platz. Sollten 30 Prozent der Plätze belegt werden dürfen, so stünden 16.200 Eintrittskarten zur Verfügung. Der Zuschauerschnitt des KFC liegt deutlich darunter, selbst in den allermeisten Top-Spielen dürfte die Zahl kaum erreicht werden. Zur Heimpremiere gegen den SV Meppen am Montag, 28. September, um 19 Uhr werden, sofern erlaubt, rund 5.000 Zuschauer erwartet.