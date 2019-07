Quiz aus Krefeld : Wie gut kennen Sie den KFC Uerdingen?

Die Mannschaft des KFC Uerdingen feiert mit dem Meisterpokal der Regionalliga West am Rathaus in Krefeld den Aufstieg in die 3. Liga. (Archivfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Krefeld Der KFC kann auf eine lange Geschichte zurückblicken: Wer im aktuellen Kader spielt, ist für echte Fans kein Problem. Aber wissen Sie auch, wer der älteste Spieler auf dem Platz war? In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen.

Oliver Schaulandt (oli) ist Redakteur am Newsdesk der Rheinischen Post in Krefeld.

Wir suchen den besten Torschützen, den Trainer, der am längsten im Amt war und den Spieler, der am häufigsten eingesetzt wurde. Aber erinnern Sie sich auch an skurrile Ereignisse? Und wie ist es um Ihr (unnützes) Wissen rund um das Maskottchen Grotifant bestellt? In unserem Quiz können Sie all das herausfinden und ihre KFC-Fanqualität unter Beweis stellen.