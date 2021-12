Zwei neue Co-Trainer : KFC-Trainer Alexander Voigt ist überrascht

Krefeld Der KFC Uerdingen stellt Trainer Alexander Voigt in Stefan Schmidt und Michael Jorgensen zwei Co-Trainer aus Dänemark zur Seite. Der bisherige Co-Trainer Levan Kenia wird im neuen Jahr als Spieler auflaufen.

Eine ungewöhnliche Aktion des KFC, denn inzwischen ist es im Fußball so, dass ein Trainer nicht nur seinen Assistenten, sondern seinen ganzen Stab mitbringt. Doch Alexander Voigt hat nicht nur mitgespielt, für ihn ist das auch kein Problem. „Die beiden haben einen interessanten Ansatz“, sagt er. Schmidt hat als Mentalcoach gearbeitet. „Es ist wichtig, dass jeder Spieler sieht, wie gut er wirklich ist und was er erreichen kann“, sagt er. Und Jorgensen ist ein Co-Trainer, der die Spieler nicht nur mit Hilfe der Fitness, sondern auch mit positiver Energie verbessern will.