Neue Trikots für die Saison 2019/20 : So spielt der KFC kommende Saison

Krefeld Die Uerdinger haben ihre neuen Trikots für die kommende Saison in der Dritten Liga vorgestellt. Die Stadtwerke Krefeld bleiben Trikotsponsor.

Der KFC Uerdingen wird auch in der kommenden Saison in der Dritten Liga Fußball spielen. Letzte Zweifel wurden zerstreut, indem der Verein jetzt die Trikots für die Saison 2019/20 präsentierte. Kevin Großkreutz zeigt die Kluft, in der die Mannschaft ihre Heimspiele in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena bestreiten wird. Adriano Grimaldi zeigt die schwarze Auswärtskleidung und Stefan Aigner die Ausweichkollektion, falls der Gegner in ähnlichen Farben auflaufen will. Blau-Rot sind die Vereinsfarben, bislang war das Heimtrikot längs gestreift. Auswärts trug der KFC in der abgelaufenen Saison gelbe Hemden. Die Stadtwerke Krefeld bleiben Trikotsponsor. In der vergangenen Spielzeit wurden fast ein Dutzend Spiele des Vereins live in den Dritten Fernsehprogrammen gezeigt, zudem Ausschnitte in der ARD-Sportschau.