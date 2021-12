2:5 gegen Oberhausen : Nebel-Niederlage für den KFC Uerdingen

Krefeld Erst gut mitgespielt, dann baden gegangen: Der KFC Uerdingen hat im Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen eine deutliche 2:5-Niederlage kassiert. Zwischenzeitlich war die Partie wegen Nebels für eine halbe Stunde unterbrochen.

Zum Rückrundenstart hat der KFC Uerdingen eine weitere Niederlage erlitten. Trotz einer 1:0 Führung und starken 30 Minuten zu Beginn, war die Mannschaft über 90 Minuten völlig chancenlos, verlor mit 2:5 (1:1) gegen Rot-Weiß Oberhausen . Für die meiste Aufregung in der Partie sorgte dabei der Wettergott. Denn dichte Nebelschwaden machten in Halbzeit eins eine dreißigminütige Unterbrechung der Partie erforderlich.

KFC-Trainer Alexander Voigt hatte für die Partie einen Masterplan ausgegeben. Dieser sollte insbesondere den Kardinalfehler der letzten Partien, als der KFC in den ersten Spielminuten stets einen Gegentreffer kassierte, ausmerzen. „Wir wollen möglichst lange zu Null spielen. Und wenn das gelingt, muss RWO noch mehr Druck machen und ins Risiko gehen, so dass sich für uns Räume ergeben“, hatte der oberste Uerdinger Übungsleiter im Vorfeld gesagt. Um hinten kompakter zu stehen, bot er mit Noe Baba und Luca Jensen gleich zwei Sechser auf.

Ein Plan, der aufging, der zunächst sogar übererfüllt wurde. Denn an statt ein Gegentor zu kassieren, erzielten die Uerdinger in der 13. Spielminute selbst einen Treffer. Im Anschluss an einen Freistoß von links, traf Jensen aus fünf Metern zum 1:0. Aber die Führung währte nur zehn Minuten, da erzielte Vincent Boesen das 1:1. Mittlerweile waren die Nebelschwaden, die seit dem Anpfiff ins Stadion gezogen waren, so dicht geworden, dass Schiedsrichter Jonah Samuel Njie Besong nicht mehr von Tor zu Tor sehen konnte und wegen dieser unzureichenden Sichtverhältnisse die Partie nach 29 Spielminuten den Regeln entsprechend für 30 Minuten unterbrach. Da sich der Nebel in diesem Zeitraum aber lichtete, konnte nach einem erneuten zehnminütigen Aufwärmen der Spieler die Partie um 15:12 Uhr fortgesetzt werden. Bis zu der auf sieben Minuten verkürzten Pause passierte nichts mehr.