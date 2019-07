KFC-Betreuer auf dem Weg ins Trainingslager : „Ich mag das nicht, den Verein zu schröppen“

Werfenweng Betreuer Andreas Bosheck fuhr vor der Mannschaft mit dem Materialwagen ins Trainingslager in Österreich. Den Weg nach Werfenweng meisterte er ganz allein.

Andreas Bosheck hat in den vergangenen 30 Stunden Stress gehabt. Am Montagmorgen war der Zeugwart des KFC Uerdingen ziemlich früh ausgestanden, denn bereits um sechs Uhr war er an der Grotenburg, um nicht nur seine sieben Sachen zu packen, sondern für die Mannschaft, die knapp drei Wochen vor dem Start in der 3. Liga ein Trainingslager in Österreich bezogen hat. „Das waren deutlich mehr Sachen als sonst“, berichtete er nach seiner Ankunft in Werfenweng am Dienstag um 12.15 Uhr. Und weil es so viel war, musste sogar ein größerer Transporter als in den vergangenen Jahren gemietet werden.