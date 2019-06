Nach dem ersten Testspiel : KFC: Vorne hui, hinten noch pfui

Neuzugang Jean Manuel Mbom (links) gab im Testspiel sein Debüt für den KFC Uerdingen. Foto: deckers/Hendrik Deckers

Krefeld Jean Manuel Mbom und Franck Evina: Kronjuwelen zweier Fußball-Bundesligisten werden bei den Uerdingern weiter entwickelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinrich Löhr

Zwei Testspiele hat Fußball-Drittligist KFC Uerdingen bisher absolviert, dabei beide gewonnen und in jedem von beiden vier Treffer erzielt, aber insgesamt auch fünf Gegentore kassiert. Nach dem samstäglichen 4:2 beim 1. FC Mönchengladbach ärgerte sich KFC-Trainer Heiko Vogel über die beiden Gegentore und appellierte an das „defensive Gewissen“ seiner Spieler, wie er so schon formuliert.

Als er nach dem 4:3 am Mittwoch gegen PFK Oleksandrija gefragt wurde, ob er sich mehr über die vier erzielten Tore freue oder die drei Gegentore ärgere, fiel seine Antwort etwas überraschend aus. „Ein Sieg ist immer gut und über genau den freue ich mich“, sagte er. Um diese auf den ersten Blick vielleicht etwas patzig klingende Antwort dann doch zu relativieren. „In den bisherigen Trainingseinheiten stand das Offensive im Vordergrund, ab sofort liegt der Focus verstärkt auf der Defensive. Deshalb gehen die Ergebnisse in Ordnung.“

Info Transfer von Keeper Bachmeier bestätigt Foto: kfc Wie unsere Zeitung bereits am Donnerstag exklusiv berichtete, ist der KFC Uerdingen auch auf der Suche nach einem U23-Torwart schnell fündig geworden. Vom Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt kommt Philipp Bachmeier, wo er in der Regionalliga-Mannschaft der Donaustädter in der abgelaufenen Saison vier Mal zu Einsatz kam und insgesamt in 26 von 34 Meisterschaftsspielen zum Kader gehörte. Der 20-Jährige spielte zuvor in der Jugend der Spielvereinigung Unterhaching und bei RB Salzburg. Am kommenden Mittwoch gibt der Deutsche Fußball-Bund den Spielplan für die Dritte Liga bekannt, der immer erst nach den Terminen für die 1. und 2. Liga erstellt werden kann. Der KFC hofft auf ein Heimspiel mit einem attraktiven Gegner.

Info Transfer von Keeper Bachmeier bestätigt Foto: kfc Wie unsere Zeitung bereits am Donnerstag exklusiv bereichtete, ist der KFC Uerdingen auch auf der Suche nach einem U23-Torwart schnell fündig geworden. Vom Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt kommt Philipp Bachmeier, wo er in der Regionalliga-Mannschaft der Donaustädter in der abgelaufenen Saison vier Mal zu Einsatz kam und insgesamt in 26 von 34 Meisterschaftsspielen zum Kader gehörte. Der 20-Jährige spielte zuvor in der Jugend der Spielvereinigung Unterhaching und bei RB Salzburg. Am kommenden Mittwoch gibt der Deutsche Fuball-Bund den Spielplan für die Dritte Liga bekannt, der immer erst nach den Terminen für die 1. und 2. Liga erstellt werden kann. Der KFC hofft auf ein Heimspiel mit einem attraktiven Gegner.

Als Vogel am Mittwoch beim Testspiel in Tegelen Kevin Großkreutz auswechselte, nahm er seinen Schützling zu Seite und analysierte mit ihm seine Leistung. Aus dem Umfeld der Mannschaft ist zu hören, dass die Spieler von Vogels Arbeitsweise und Ansprache sehr angetan sind. Das gilt auch für die Spieler, die schon seit Mai unter dem Trainer auf dem Platz standen. Schließlich ist auch für sie die Vorbereitung unter Vogel neu.

Angesichts der tropischen Temperaturen trainierte die Mannschaft am gestrigen Donnerstag einmal, für Freitag und Samstag sind dann wieder zwei Einheiten vorgesehen, ehe am Sonntag das nächste Testspiel ansteht. Dann heißt der Gegner Royal Antwerpen. Der belgische Erstligist, dessen Briefbögen vier nationale Meisterschaften schmücken, bereitet sich derzeit in Deutschland auf die kommende Spielzeit vor und wird – wie der KFC Uerdingen – von der Sport Onside GmbH betreut.

Zu Recht ist man beim KFC Uerdingen derzeit stolz darauf, dass gleich zwei Erstligisten talentierte Nachwuchsspieler zu ihrer Weiterentwicklung an den Drittligisten ausgeliehen haben, Franck Evina, Jahrgang 2000 vom FC Bayern München und Jean Manuel Mbom, ebenfalls Jahrgang 2000, dessen Transferrechte beim SV Werder Bremen liegen. Beide haben ihre ethnischen Wurzeln mit in Kamerun, sind aber für deutsche Jugend-Nationalmannschaften spielberechtigt, so dass sie die U23-Regel – vier solche Spieler müssen bei jedem Ligaspiel im 18er-Kader stehen – erfüllen.