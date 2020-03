Fußball-Drittligist : KFC Uerdingen beantragt Kurzarbeit – aber zunächst nicht für die Profis

Krefeld Fußball-Drittligist Uerdingen hat für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und das Funktionsteam Kurzarbeit beantragt. Mit den Spielern soll in den kommenden Tagen erst noch gesprochen werden.

In dieser Funktion muss Strüver darüber hinaus aber auch die Gesundheit des Unternehmens KFC im Blick haben. Selten zuvor wurde derart deutlich, dass die Klubs im Profifußball nicht nur Sportvereine der Aktiven und ihrer Anhänger sind, sondern eben auch Wirtschaftsunternehmen, die auch den Gesetzmäßigkeiten der Unterhaltungsbranche unterliegen. Wenngleich ein Großteil ihres Etats durch Sponsoren und Fernseheinnahmen erlöst wird, so benötigen sie doch Auftritte vor Publikum. Auch der KFC Uerdingen.

Frank Strüver ist 48 Jahre alt, verheiratet und hat vier Kinder. Der Unternehmensberater ist als Dozent für Wirtschaft und Recht an der Hochschule für Ökonomie und Management in Essen tätig, zudem Geschäftsführer des KFC.

Bei dem Traditionsverein liegt der Gedanke nahe, dass ihn die Krise dank seines Präsidenten und Investors Mikhail Ponomarev nicht so hart trifft wie andere Vereine. Doch dem widerspricht Frank Strüver: „Das ist grundsätzlich falsch. Es gibt feste Verträge, und Umsatzeinbrüche sind nun mal Umsatzeinbrüche. Es mag sein, dass bei anderen Vereinen einiges anders ist, aber am Ende ist es doch bei allen so: Etat ist Etat und Budget ist Budget.“

Weil der KFC trotz Investor nicht auf einer Insel der Seligen lebt, ist Strüver in diesen Tagen stärker eingespannt als sonst. „Es ist ja fast schon peinlich, dass wir über Fußball sprechen“, sagt er. „Aber wir müssen unsere Handlungsmöglichkeiten ausloten. Die gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen ändern sich fast stündlich. Wir müssen daher dringend Vorkehrungs- und Unterstützungsmaßnahmen treffen und überlegen, wie wir einigermaßen heil durch die Krise kommen, um am Ende noch da zu sein. Dazu müssen wir Möglichkeiten entwickeln und solidarisch zusammen stehen.“

Auch die Uerdinger haben erste Maßnahmen ergriffen. So wurde für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und das Funktionsteam Kurzarbeit beantragt. In der Geschäftsstelle wurde ein Notdienst eingerichtet, um die Erreichbarkeit zu gewährleisten. „Dabei geht es nicht nur um den wirtschaftlichen Aspekt, sondern in erster Linie um die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die unserer Kunden“, sagt Strüver. In den kommenden Tagen sollen auch Gespräche mit den Spielern über wirtschaftliche Modalitäten geführt werden. „Wir müssen alle überlegen, wie wir die Situation meistern können.“