Uerdinger Statistik : Ist Voigt der schlechteste KFC-Trainer aller Zeiten?

Krefeld Punktetechnisch ist Alexander Voigt der am wenigsten erfolgreiche Trainer, den der KFC Uerdingen je hatte. Er hat Spitzenreiter Norbert Meier abgelöst, gefolgt von Dmitri Voronov. Aber ist er deshalb auch der schlechteste Coach? Wir erklären, warum diese Statistik trügt.

Vor zwei Jahren hat sich der damalige Präsident des KFC Uerdingen Mikhail Ponomarev seinen eigenen Reim darauf gemacht. Der am 3. Februar verpflichtete Trainer Norbert Meier wurde nach drei Unentschieden und vier Niederlagen am 15. März entlassen – mit einem Punkteschnitt von 0,43 pro Spiel. Ponomarev legte diese Statistik als Beleg für sein vernichtendes Urteil zugrunde: „Der schlechteste Trainer in der KFC-Geschichte.“ Das wiederum fanden einige ungehörig. Claus-Dieter Wollitz, damals Trainer von Energie Cottbus, boykottierte gar eine Pressekonferenz, um seine Solidarität zum Kollegen zu bekunden, was wiederum Meier-Nachfolger Heiko Vogel als Affront empfand.