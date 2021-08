Nur 1:1 im ersten Test : Hunderte Fans des KFC Uerdingen kommen in den Sportpark Oppum

Rund um den gesamten Platz standen die Fans. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Anlage musste wegen Überfüllung geschlossen werden. Der Regionalligist kommt mit seinem Talentschuppen und einem halben Dutzend Gastspieler gegen den Landesligist VfR Fischeln nicht über ein 1:1 hinaus.

Damien Raths bekräftigte noch einmal, warum er das Amt des Vorsitzenden übernommen hat. „Ich habe nie verstanden, warum so ein super Verein, mit solch tollen Fans, einem super Stadion immer nur in er dritten oder vierten Liga spielt“, sagte er bei der Saisoneröffnung des KFC Uerdingen. Zumindest in puncto Fans sind seine Ausführungen nachvollziehbar. Mehr als 1.000 Anhänger des Traditionsvereins kamen in den Sportpark Oppum, der dann wegen des Andrangs und der bestehenden Corona-Regeln gechlossen wurde. Zur Halbzeit des Testspiels standen noch 50 Besucher vor den Toren, die darauf warteten, dass jemand vorzeitig den Heimweg antritt, so dass sie auf die Anlage können.

Der KFC, dessen erste Mannschaft künftig im Sportpark trainiert, und der SV Oppum hatten den Tag bestens vorbereitet. Der SVO stemmte mit rund 30 Helfern Organisation und Catering, dessen Einnahmen quasi als Dankeschön in die Vereinskasse des kleinen Klubs gingen. 25 Pavillions waren aufgebaut, drei Getränkestände, ein mobiler Getränkewagen, zwei Grillstationen und ein Hot Dog-Stand.

Das Bemühen und der Einsatz waren groß. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Improvisiert wird beim KFC hingegen im sportlichen Bereich. Bislang haben die Uerdinger zehn Akteure fix, davon fünf aus der eigenen U19. Als das Testspiel gegen den Landesligisten VfR Fischeln angepfiffen wurde, standen fünf Akteure auf dem Feld, die unter Vertrag stehen sowie sechs Gastspieler, die zur Probe ihr Können unter Beweis stellen sollten: Connor Klossek (bislang Fortuna Düsseldorf II), Jason Prodanovic (Schonnebeck), Ji-Hwan Yun (MSV Duisburg U19), Leon Augusto (Finnland), Charles Atsina (Hibernians FC), Justin Neiß (Hannover 96 II). Aber auch Fischeln setzte drei Spieler aus seiner zweiten Mannschaft und einen aus der dritten ein.

So wurde gerannt und gekämpft. Und als kurz vor der Pause Uerdingens Torhüter Jovan Jovic rettete und den drohenden Rückstand verhinderte, schallten lautstark „Uerdingen, Uerdingen“-Rufe des dankbaren Publikums durch den Sportpark. Noch mehr Stimmung kam auf, als der 32 Jahre alte Ghanaer Charles Atsina die Blau-Roten in der 58. Minute in Führung brachte. Ali Somaila aus Fischelns zweiter Mannschaft erzielte in der 73. Minute den Ausgleich. Das 1:1 hatte beim Schlusspfiff Bestand.