Eiskunstlauf : Der 41. Ina-Bauer-Pokal ragt im Eiskunstlauf heraus

Krefeld (lus) Die Rheinlandhalle und die Werner-Rittberger-Halle stehen am Samstag und Sonntag ganz im Zeichen des Ina-Bauer-Pokals, der in seiner 41. Auflage vom Eissport-Vereins Krefeld (EVK) ausgerichtet wird.

Es werden mehr als 360 Eiskunstläufer-/innen im Alter von 4 bis 22 Jahren aus insgesamt 25 teilnehmenden Vereinen und sieben Bundesländern und ihrer Landesfachverbände erwartet. Ebenso reisen rund 30 Offizielle, Schiedsrichter und Preisrichter aus NRW und anderen Landesverbänden an, um in den 40 Wettbewerbskategorien zu werten.

Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren 70 Eiskunstlauftalente des EVK ihr Können, von den Jüngsten in den Elementekategorien des 2. Ina-Bauer-Mini-Cups und den Miniküren der Freiläufer über die Kürkategorien der Figuren- und Kunstläufer bis hin zu den Läufern der Anwärter- und Neulingsklassen sowie der Nachwuchs-, Jugend- und Juniorenkategorie. Die jüngste Krefelder Teilnehmerin Anna Moerland (Minis) ist vier Jahre alt, älteste und erfahrenste Teilnehmerin ist aus Krefelder Sicht 22-jährige Antonia Storm in der Juniorenklasse der Damen. Gespannt darf man auch auf die Auftritte des jungen Krefelder Nachwuchses aus den Fördergruppen sowie auf die Auftritte der jungen Kader-Läuferinnen sein, die in dieser Saison bereits sehr erfolgreich unterwegs waren. Die Organisations- und Technikmannschaft des EVK unter Leitung des Vorstandes umfasst mehr als 100 ehrenamtliche Helfer aus dem Kreis der Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins.