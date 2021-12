Keine Perspektive : Darum ist der KFC Uerdingen zu schwach für die Regionalliga

Analyse Krefeld Nach einer desaströsen Hinrunde ist der KFC Uerdingen Tabellenletzter der Fußball-Regionalliga. Die Aussichten auf Besserung oder gar den Klassenerhalt in der Profi-Liga tendieren gen Null.

Mittelfeld Hier fehlt es in doppelter Hinsicht: an der notwendigen Ordnung und an Kreativität. Ganz gleich, wer auf der Sechserposition aufgeboten wurde, er war nicht in der Lage, die Löcher zu stopfen, was natürlich auch an den Mitspielern lag. Und bei Ballbesitz fehlte es an Ruhe und an Ideen.