Kostenpflichtiger Inhalt: Abstieg droht : Zu viele offene Fragen beim KFC Uerdingen

Präsident Mikhail Ponomarev beantwortete nicht alle Fragen der Mitglieder. Foto: dpa/Guido Kirchner

Meinung Krefeld Beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen gibt es in diesen Tagen nicht nur offene Rechnungen, sondern auch viele offene Fragen. Wird ein neuer Investor gefunden? Steigt der KFC in die Regionalliga oder gar in die Oberliga ab? Es müssen Antworten her.