Gegen den SV Meppen : Kolja Pusch kommt beim KFC Uerdingen zentrale Rolle zu

Krefeld Der Mittelfeldspieler des KFC Uerdingen ist wieder fit und wird gegen den SV Meppen von Beginn an dabei sein. Gleiches gilt auch für Muhammed Kiprit, der neben Adriano Grimaldi auf Torejagd gehen wird.

Als Kolja Pusch am Sonntag nach dem Training den Platz am Löschenhofweg verlässt, ist er guter Dinge. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler, der im Sommer aus Österreich kam und im letzten Testspiel bei Viktoria Köln einen Teilanriss des Außenbandes erlitt, verspürt keinerlei Beschwerden mehr. „Alles okay“, sagt er zu Trainer Stefan Krämer. Doch der Coach bleibt vorsichtig: „Wir warten jetzt mal die Nacht ab, wie sein Körper reagiert. Wenn er am Montag das Abschlusstraining mitmachen kann, dann steht er auch im Kader.“ Nicht nur das. Denn dann wird Pusch am Montag auch gegen den SV Meppen (19 Uhr, Merkur Spiel-Arena) beim Anpfiff auf dem Platz stehen.