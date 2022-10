Mittwoch ab 19 Uhr : Der KFC trifft am Mittwoch im Pokal zum 19. Mal auf  RWO

Krefeld Zweimal mussten sich die Uerdingen im Viertelfinale des Niederrheinpokals schon diesem Gegner, der jetzt eine Klasse höher spielt, geschlagen geben, stiegen aber danach am Ende der Saison jeweils auf.

Als die Losfee in der dritten Runde des laufenden Wettbewerbs des Niederrheinpokals den KFC Uerdingen und Rot-Weiß Oberhausen zusammen führte, markierte dies das mittlerweile 19. Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine in einem Pflichtspiel. Los ging es 1973, als der seinerzeitige Erstligaabsteiger Oberhausen an heimischer Stätte mit 2:0 siegte. Insgesamt spricht die Bilanz knapp für die Kleeblätter bei sieben Siegen, sechs Remis und fünf Niederlagen. Die Partie am Mittwoch ist ein weiteres Aufeinandertreffen in einem Pokalwettbewerb. Schon zweimal trafen Uerdingen und Oberhausen – jeweils im Viertelfinale – des Niederrheinpokals aufeinander. Beide Partien fanden in der Krefelder Grotenburg statt.

Am 17. April 2013 trotzte der damalige Oberligist Uerdingen dem Regionalligisten Oberhausen ein 1:1 ab, so dass ein Elfmeterschießen für die Entscheidung sorgen musste. Leider scheiterte mit Patrick Ellguth der vierte Uerdinger Schütze an RWO-Keeper Thorben Krol, der damit zum Matchwinner seiner Mannschaft wurde.

Am 4. Februar 2018 siegten die Kleeblätter überraschend mit 2:0 gegen die seinerzeit favorisierten Uerdinger durch Tim Hermes und Philipp Gödde und sorgten damit für ein misslungenes Debüt des damaligen Winterneuzugangs Maximilian Beister. Nach einem folgenden Unentschieden in Wattenscheid endete auch die Amtszeit von Michael Wiesinger als Trainer der Uerdinger.

Trotzdem, das Ausscheiden 2013 und 2018 im Niederrheinpokal gegen RWO muss kein schlechtes, sondern eher sogar ein gutes Omen sein, denn am Ende dieser beiden Spielzeiten stiegen die Uerdinger jeweils in die Regionalliga auf.