Der nächste Neuzugang KFC verstärkt mit Michael Blum die Innenverteidigung

(RP) Fußball-Oberligist KFC Uerdingen bastelt weiter an der neuen Mannschaft. Am Donnerstag verpflichtete der Klub Innenverteidiger Michael Blum vom Drittligisten Dynamo Dresden. Der 34-Jährige kann eine Menge Erfahrung aufweisen: Ausgebildet wurde der gebürtige Düsseldorfer unter anderem in den Jugendabteilungen von Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiß Essen. Der 1,89 Meter große Blum durfte in seiner Karriere 34 Zweitliga-Spiele für den Karlsruher SC und Hansa Rostock sowie 62 Drittliga-Partien für die Rostocker und den VfL Osnabrück absolvieren.