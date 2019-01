KFC startet in die Vorbereitung : Trainer Krämer hat fast alle Mann an Bord

KFC-Trainer Stefan Krämer. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Der KFC Uerdingen ist am Samstag wieder ins Training eingestiegen. Neben einer Laufeinheit wurde auch im spielerischen Bereich gearbeitet. Am Montag reist der Tabellendritte der 3. Liga zum Trainingslager in die Türkei.

Um 11 Uhr konnte Trainer Stefan Krämer nahezu alle Spieler auf dem Nebenplatz der Grotenburg begrüßen. Lediglich die Langzeitverletzten Ali Ibrahimaij und Alexander Bittroff – letzterer mit Gehgips vor Ort – fehlten. Oguzhahn Kefkir, den ein leichter grippaler Infekt plagte, absolvierte nur ein eingeschränktes Programm. Dafür mischten Kapitän Mario Erb und Dennis Daube, die beide im vergangenen Jahr wochenlang verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt waren, schon wieder munter mit. Entsprechend glücklich die Miene von Trainer Krämer. „Was bei mir aber auch damit zusammen hängt, dass ich heilfroh bin, dass die fußballlose Zeit endlich zu Ende ist“, sagte der 51-Jährige.

Wetterbedingt wurde nur auf einem kleinen Teil des Nebenplatzes der Grotenburg trainiert und deshalb hatte Krämer seine Akteure in drei Gruppen aufgeteilt. Zwei spielten immer gegeneinander während die dritte mit Athletiktrainer Fabian Illner im nahe gelegenen Schönhausenpark eine Laufeinheit absolvierte.