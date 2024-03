KFC Uerdingen immer stärker Interimstrainer Levan Kenia hat die Kabine hinter sich

Was hat Levan Kenia mit der Mannschaft gemacht? „Das war wieder super“, sagte er nach dem 4:0-Sieg gegen den VfB Hilden. „Die Jungs haben wieder gezeigt, was sie können. Nach einem starken Beginn hatten wir eine zehnminütige Ruhephase. Aber wir sind 90 Minuten an unsere Grenze gegangen. So möchte ich die Mannschaft sehen, großer Respekt. So müssen wir weitermachen.“