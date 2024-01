3:5 bei Türkspor Dortmund KFC Uerdingen bekommt seine Schwächen aufgezeigt

Trainer Marcus John versuchte es in Dortmund mit einer Systemumstellung: 4-3-3 anstatt 4-2-3-1. Das hatte allerdings zur Folge, dass es teils vogelwild zuging. „Aber dafür sind Testspiele doch da“, sagte Trainer arcus John. „Wenn ich in solchen Spielen nicht etwas ausprobiere, wann dann?“ Auch in der ersten Halbzeit gab es viele Chancen, doch erst ein Missverständnis warf den KFC aus der Bahn. Vier Gegentore in 13 Minuten kassierten die Blau-Roten, die am Ende wenigstens noch Ergebniskosmetik betrieben und Justin Härtel mit einer Wadenzerrung verloren.