Hinata Gonda, Levan Kenia und Pepijn Schlösser glänzen Trainer Marcus John findet Trost beim 1. FC Kaiserslautern

Genau diese beiden Spieler waren am Sonntagmorgen beinahe bewegungsunfähig. Der 33 Jahre alte Georgier spürte nicht nur die 90 Minuten in seinen alten Knochen, sondern ihn schmerzte vor allem sein dick angeschwollener, blauer Knöchel. Der 25 Jahre alte Niederländer hat derweil mit muskulären Problemen zu kämpfen. Er wollte deshalb auch zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt werden, doch John wollte in der Viererkette keinen Wechsel vornehmen – safety first. Es reichte zum 4:3-Sieg. „Wir haben nach guten Leistungen gegen TVD Velbert und in Kleve jeweils nur einen Punkt geholt, drei“, sagt John. „Wir brauchen derzeit keine guten Spiele, sondern Punkte.“