Rückkehr nach Uerdingen : „Wir kommen, um drei Punkte zu holen“

Jürgen Luginger war in der Oberliga Trainer des KFC und half in elf Begegnungen auch als Spieler aus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Sportdirektor des 1. FC Saarbrücken freut sich auf das Spiel gegen seinen Ex-Klub KFC Uerdingen. Von März 2006 bis Juni 2007 stand er als Cheftrainer bei den Blau-Roten an der Seitenlinie.

Wenn Fußball-Drittligist KFC Uerdingen am kommenden Samstag um 14 Uhr in Düsseldorf den 1. FC Saarbrücken empfängt, dann bedeutet das für Jürgen Luginger, den Sportdirektor der Gäste, eine Rückkehr in seine alte Heimat. RP-Mitarbeiter Heinrich Löhr hatte im Vorfeld der Partie die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem 52-jährigen Ex-Profi, der von März 2006 bis Juni 2007 als Cheftrainer an der Uerdinger Seitenlinie stand.