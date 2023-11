Schwarz-Weiß Essen zu Gast Der KFC will seine Heimserie ausbauen

Beim Trainingsprogramm musste John in dieser Woche wieder improvisieren, weil die Beleuchtung auf dem Rasenplatz in Oppum noch nicht ausreichend war und der Kunstrasenplatz nicht zur Verfügung stand. „Am Montag habe ich meine Jungs zum Laufen geschickt. Dienstag haben wir nur ein Athletik-Training in der Factory absolviert. Mittwoch konnten wir in Vorst auf dem Kunstrasen trainieren und am Donnerstag war der freie Tag“, erklärte John am Freitagnachmittag, bevor er am Abend seine Schützlinge zum Abschlusstraining, auf dem Rasen der Grotenburg versammelte.