Gegen Preußen Münster : KFC Uerdingen will den Zuschauern etwas anbieten

Trainer Alexander Voigt fordert mutigeren Auftritt bei den Offensivaktionen gegen Preußen Münster. Die werden gegen den Tabellenzweiten seltener sein, doch sollen sie beherzt vorgetragen werden.

Es ist noch nicht einmal zwei Jahre her, dass die beiden Vereine aufeinandergetroffen sind. Damals gehörten der KFC Uerdingen und Preußen Münster aber der dritten Liga an. Am Samstag (14 Uhr) treffen sie sich eine Klasse tiefer wieder – in der Regionalliga. Und natürlich nicht im Stadion Grotenburg, sondern in Velbert. Dass die Preußen in Krefeld gastierten, das war am 23. März 2005.