Nach der Pokal-Party KFC Uerdingen will keine Katerstimmung aufkommen lassen

Es war eine rauschende Party in der Grotenburg, ein Fußballfest, ein Sieg, der gefeiert werden musste. Also haben auch die Spieler in der Kabine und im VIP-Bereich nach dem 1:0 über den MSV Duisburg noch gefeiert. „Das finde ich gut und richtig“, sagt Trainer Marcus John. „So etwas erlebt man als Fußballer nicht allzu oft, solche Momente muss man genießen.“ Am anderen Tag war trainingsfrei zwecks Regeneration, am Freitag standen dafür zwei Physiotherapeuten vor und nach dem Training zur Verfügung.