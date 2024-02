Vor dem Drby gegen den SC St. Tönis KFC-Trainer Marcus John als nüchterner Rechner

Soll der Plan umgesetzt werden, so bedarf es aber einer deutlichen Leistungssteigerung gegen den Nachbarn, der in der vergangenen Saison in der Grotenburg einen geradezu sensationellen 4:1-Sieg feierte und in dieser Saison im Hinspiel mit 2:1 die Oberhand behielt. Und das das erste Treffen vergangene Saison 2:2 endete, lautet die für den KFC ernüchternde Bilanz: kein Sieg, ein Remis, zwei Niederlagen. Wenngleich die Gäste alles tun werden um die positive Serie auszubauen, so sollten die Uerdinger einen Derbysieg zum Ausgangspunkt ihrer Aufholjagd machen und die Euphorie vor dem Pokalknaller gegen Rot-Weiss Essen schüren.