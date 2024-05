Insolvenz abgewendet Mit fragwürdigen Konzepten durch die Grauzone

Mit dem Aufstieg in die Regionalliga befindet sich der KFC in einem Graubereich. Wer im Falle einer weiterhin drohenden Insolvenz aufseiten der Verbände verantwortlich wäre, sollte der Verein in den kommenden Wochen doch auf einen anderen Neuanfang setzen oder wenige Tage nach Saisonbeginn plötzlich nicht mehr in der Lage sein, die Liquidität nachweisen zu können, ist nicht ganz festzumachen.