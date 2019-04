Niederrheinpokal gegen Rot-Weiß Essen: KFC will im Pokal Wiedergutmachung betreiben

Krefeld Fußball-Drittligist Uerdingen ist am Dienstag (19.30 Uhr) im Halbfinale des Niederrheinpokals beim Regionalligisten Rot-Weiß Essen zu Gast. Trainer Frank Heinemann liebäugelt mit der ein oder anderen personellen Veränderung.

Pokalspiele – besonders, wenn es gegen unterklassige Gegner geht – nutzten Trainer gerne, um Spielern, die – wie dann immer so schön formuliert – eher in der zweiten Reihe stehen, Spielpraxis zu geben. All das müsste eigentlich zutreffen, wenn Drittligist KFC Uerdingen am Dienstagabend um 19:30 Uhr im Halbfinale des Niederrheinpokals beim Regionalligisten Rot-Weiß Essen antritt. Doch davon will KFC-Trainer Frank Heinemann rein gar nichts wissen. „Auch wenn Essen eine Klasse tiefer als wir spielt, ist das doch eine Mannschaft, die unter Profibedingungen arbeitet“, sagt er über den nächsten Gegner und verwehrt sich auch gegen die Aussage, Essen spiele eine schlechte Regionalligasaison. „Mag sein, zu Beginn vielleicht, aber jetzt stehen sie auf Platz vier und damit in der Spitzengruppe“, führt er weiter aus. All das veranlasste ihn, am Samstag persönlich zur Hafenstraße nach Essen zu fahren. Dabei war er Augenzeuge des Essener 2:0-Sieges über die U-23 von Borussia Mönchengladbach. Die Generalprobe der Essener glückte also.