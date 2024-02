Beim 4:1 gegen den SC Kapellen Darum ist es gut, dass der KFC Uerdingen Torjäger Pascal Weber hat

„Wenn wir so weiterspielen, werden die Tore fallen“, sagte John in der Pause seinen Schützlingen und wechselte sieben Mal – aber nicht aus Leistungsgründen, sondern damit jeder seine Spielzeit erhält. Trotzdem war es plötzlich ein völlig anderes Spiel, was natürlich vor allem an Pascal Weber lag. Vor dem Ausgleich wurde er von Pepijn Schlösser bedient, anschließend zwei Mal von Kapitän Florian Abel mit langen Pässen steil geschickt. Vor dem Tor blieb der Torjäger eiskalt und verwandelte. Ein Hattrick innerhalb von nur acht Minuten – ein seltenes Kunststück. „Da war Calli on fire“, sagte John gleichermaßen beeindruckt wie erfreut. Das ist verständlich, denn der KFC benötigt in den kommenden Wochen Pascal Weber dringender denn je, denn gleich zwei Torjäger fallen aus. Nachdem Hinata Gonda mit einem Innenbandriss seit Mitte Januar ausfällt, hat es nun auch Dimitrios Touratzidis erwischt, der einen Innenbandanriss erlitt und zumindest zwei Wochen ausfällt, also auch beim Oberliga-Start am 18. Februar bei Hamborn 07. „Ich bin mit der Leistung insgesamt zufrieden und ich denke, die Zuschauer auch. Ich bin froh, dass bei dem Spiel wieder Fans zugelassen waren, denn dann gibt es auch ein paar Emotionen mehr, die sich auf das Spiel auswirken“, sagte John.