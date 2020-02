Auswärtsspiel in Braunschweig : Gündüz erneut nicht im Kader

Vor dem Spiel in Braunschweig setzt sich Teamchef Stefan Reisinger gegen Kritik zur Wehr. Es gebe keine aussortierten Spieler, es gehe kommunikativ und sehr human zu. Das einzige Kriterium sei Leistung.

In jeder Mannschaft gibt es unzufriedene Spieler. Und je größer der Kader ist, desto mehr unzufriedene gibt es. Das sind nämlich all jene, die auf der Bank oder sogar auf der Tribüne sitzen. Und das ist bei einer Mannschaft, die in der Champions League spielt, nicht anders als bei einer in der Dritten Liga. Und seit es die so genannten sozialen Netzwerke gibt, kann jeder in aller Öffentlichkeit seinem Unmut Luft machen. Unvergessen ist die Aktion von Lisa Müller. Als ihr Mann Thomas bei Bayern München unter Trainer Nico Kovac nur zweite Wahl war und spät eingewechselt wurde, postete sie in Richtung Coach: „Mehr als 70 Minuten, bis der mal ‚n Geistesblitz hat.“