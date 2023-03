Schneiders Joker stach Weggen rettet dem KFC einen Punkt

Der KFC-Uerdingen trennte sich am Samstagabend in der Grotenburg vor 1796 Zuschauern gegen die Sportfreunde Baumberg mit 1:1 (0:1) und wartet damit weiter auf den zweiten Sieg in diesem Jahr. In einer vor allem in der zweiten Halbzeit mäßigen Partie fand der KFC aus dem Spiel heraus keine Möglichkeit, die gut organisierte Defensive der jetzt 13 Mal in Folge ungeschlagenen Baumberger zu knacken. Es fehlten die Ideen aus dem Mittelfeld und allzu oft wurde mit dem Ball gelaufen, anstatt den Ball laufen zu lassen. Auch wenn die Uerdinger über 90 Minuten mehr vom Spiel hatten, nahmen die Gäste den einen Punkt verdient mit.