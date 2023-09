Gegen TVD Vebert KFC Uerdingen setzt auf Neustart mit Torjäger Dimitrios Touratzidis

Die ließ in den bisherigen Begegnungen zu schnell die Flügel hängen und sich von den Rängen verunsichern, wenn es nicht gleich wunschgemäß lief. Die Erwartungshaltung der Fans sei aber nicht das Problem. „Die ist bei uns nicht anders“, sagt John, der weiß, worauf er sich beim KFC eingelassen hat. Er hat Verständnis für Kritik und Unmutsbekundungen, nicht aber für Beschimpfungen. „Die bringen uns nicht weiter. Und es darf nicht unter die Gürtelline gehen, persönliche Beleidigungen gehen gar nicht.“ Der Coach gesteht aber freimütig, dass es zuletzt nicht gelungen ist, von Beginn an so aufzutreten, „dass die Stimmung oben bleibt“. Das ist somit das erste Ziel gegen TVD Velbert.