Vorgaben nicht erfüllt Katzenjammer beim KFC Uerdingen

Darüber war Marcus John dermaßen verärgert, dass er sich diesmal nicht schützend vor die Mannschaft stellte. „Hilden hat uns heute mit ganz einfachen Mitteln geschlagen, indem sie ein Umschaltspiel hatten und die Bälle in die Tiefe spielen“, sagte der Coach. „Und das ist ja nicht das erste Mal. Wir weisen schon darauf hin, was wir machen wollen. Da muss man jetzt vielleicht auch mal andere Leute ran lassen.“ John beklagte, dass er einen klaren Plan vorgegeben hat, sich die Mannschaft aber überhaupt nicht daran gehalten hat. Das nahm er seinen Spielern übel, denen er dennoch nicht den Willen absprechen wollte. „Ich unterstelle keinem, dass er nicht hundert Prozent gibt, aber man muss sich schon an Vorgaben halten. Unsere Sechser laufen überall rum, aber sind nicht da, wo es brenzlig ist. Wenn sie nicht in den Positionen spielen, die wir vorgeben, dann wirkt das planlos. Das war durch die Bank schlecht.“ Die daraus folgende Konsequenz benannte John drastisch: „Wir müssen alles anders machen. Ich kenne die Mannschaft anders.“ Diese andere Seite muss sie schnell wieder zeigen.