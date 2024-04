Vor dem Spitzenspiel in Baumberg KFC Uerdingen will nicht erneut auf Kunstrasen stolpern

Der KFC Uerdingen tritt am Samstag zum Spitzenspiel in der Oberliga Niederrhein bei den Sportfreunden aus Baumberg an (16 Uhr). Beide Mannschaften kassierten am letzten Spieltag aber eine Niederlage: Baumberg verlor überraschend mit 2:3 in Mühlheim, der KFC mit 1:3 bei Union Nettetal.