Wende statt Siechtum Rücktritt, Notvorstand, Insolvenzantrag

So bitter es auch sein mag, aufgrund des dann fälligen Neun-Punkte-Abzugs ein weiteres Jahr in der Oberliga zu blieben, so groß sind die Vorteile: nicht nur mit Blick auf die Schulden, sondern auch auf die ansonsten gültigen Verträge für die Zukunft. Erfolgt der Antrag nicht, ist die Gefahr der Insolvenzverschleppung groß.