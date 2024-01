Finanzkrise des KFC Uerdingen Vorsitzender Marc Schürmann und Trainer Marcus John sind optimistisch

„Natürlich war das so abgesprochen“, erklärte Marc Schürmann. In einem Punkt setzte der Vorsitzende jedoch zu einer kleinen Korrektur an, nachdem Limberg gesagt hatte, der Verein benötige die halbe Million, um den Spielbetrieb bis zum Saisonende aufrecht zu erhalten, nicht am 30. Mai, sondern jetzt. „Die genannte Summe ist richtig, aber es geht nicht darum, morgen 500.000 Euro auf dem Konto zu haben“, so Schürmann. Das wäre auch schlicht unmöglich.