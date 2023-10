Pokalspiel elektrisiert die Fans KFC-Keeper Marvin Gomoluch soll den MSV Duisburg stoppen

Krefeld · Der KFC Uerdingen empfängt am Mittwoch um 19.30 Uhr den MSV Duisburg in der zweiten Runde des Niederrheinpokals. Natürlich ist der Oberligist in der ausverkauften Grotenburg gegen den Drittliglisten Außenseiter. Was für eine Überraschung spricht und was dagegen.

10.10.2023, 15:24 Uhr

Rotation zwischen den Pfosten: Niklas Marvin Gomoluch wird im Pokalspiel gegen den MSV das KFC-Tor hüten. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke