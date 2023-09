KFC Uerdingen zu Gast in St. Tönis Phil Zimmermann ist die absolute Ausnahme

Weil der SC St. Tönis am Sonntag um 17 Uhr wieder den KFC empfängt, werden all diese Erinnerungen wach. Daher ist es für die Fans kein normales Oberligaspiel, in dem es um drei Punkte geht. Und das ist das eigentliche Problem der Uerdinger in diesen Wochen und Monaten: Die schlechten Erfahrungen der vergangenen drei Jahre lasten auf den treuen Anhängern, deren Nervenkostüm strapaziert ist, während Trainer Marcus John und die Spieler unvorbelastet in das Derby, aber auch in die Saison gehen. „Mag sein, dass St. Tönis in der vergangenen Saison ein Angstgegner war“, sagt Trainer Marcus John. „Aber das war vor meiner Zeit, daher ist das 1:4 auch überhaupt kein Thema. Und bei uns stehen auch nur ganz wenige auf dem Platz, die dabei waren.“