Die Lehren der rauschenden Pokalnacht Transparenz, Kompetenz und Kotinuität

Jetzt spielt der KFC in der Oberliga, was nicht so bleiben muss. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie durchaus in der Lage ist, gute Leistungen zu zeigen, zu kämpfen, zu spielen, zu begeistern. Natürlich fällt das gegen einen Drittligisten leichter als im Liga-Alltag. Da ist der KFC in der Favoritenrolle und die Gegner wachsen über sich hinaus. Aber vielleicht können die Blau-Roten auch etwas von den Rot-Weissen lernen: nicht aufgeben, wenn es mal nicht läuft, sich nicht hängen lassen, sondern sich ins Spiel kämpfen und für sich entscheiden. Keine Frage, die Uerdingen haben das Potenzial, noch oben anzugreifen und aufzusteigen.