Nach der Eskalation Der KFC Uerdingen steht ohne Plan B da

Wer wird nun Vorsitzender des KFC? Diese Frage kann im Moment niemand beantworten. Das Anforderungsprofil ist unbescheiden: Er soll finanziell unabhängig sein, am besten Geld mitbringen, was vom Fußball verstehen, wirtschaftlich kompetent sein, gut vernetzt, ein Profi in der Außendarstellung und natürlich aus Krefeld kommen. Viel Spaß bei der Suche. Ein Jeck wird sich doch an den Närrischen Tagen finden lassen.