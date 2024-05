Uerdingen vor Scherbenhaufen Wo steckt der KFC-Vorsitzende Christian Gummert?

Gummert hatte am 26. April den Vorsitz übernommen. Er hatte sich zuvor im Umfeld und bei der Mannschaft durch Großzügigkeiten beliebt gemacht. Sein Auftreten und Handeln verstieß jedoch gegen Regeln der Vernunft und Seriosität wie das seiner Vorstandskollegen. So erscheint es geradezu unverantwortlich wie absurd, dass Gummert, Andreas Scholten, Sebastian Thißen und Marcel Brauner, deren Amtszeit allerspätestens am 28. Juni endet, Verträge für die Zeit danach aushandeln und abschließen, an die ihre Nachfolger dann gebunden sind. Das Gremium, das seit Monaten einen verhängnisvollen Fehler nach dam anderen produziert und inzwischen in Gutsherrenmanier agiert, ist längst nicht mehr tragbar. So ist die kurze Entwicklung der Personalie Gummert, die für das Erscheinungsbild des Vereins eine weitere Katastrophe ist, nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.