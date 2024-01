Verwaltungsratsvorsitzender Nils Gehlings „Wir sind alle auf dasbob reingefallen“

Gehlings Das Gespräch mit Jörg Wieczorek wurde nicht in dieser Form geführt. Schlussendlich hat Jörg Wieczorek ein Tag vor der Pressekonferenz zur Vorstellung von dasbob durch eine fehlgeleitete E-Mail davon erfahren. So geht man mit keinem Sponsor um, der in der Vergangenheit und in Zukunft dem Verein bei Seite steht und ein Blau-Rotes Herz hat. Wahrscheinlich wusste Raths zu diesem Zeitpunkt schon, dass das Minus in der Kasse größer ist, als er es uns mitgeteilt hat. Des Weiteren schielte er wahrscheinlich schon auf seine Provisionsaussichten.