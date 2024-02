2:2 in Frechen Pepijn Schlösser bereitet vor, Gianluca Rizzo trifft für den KFC Uerdingen

Die Ausgleichstreffer waren beinahe identisch. In beiden Fällen waren es Joker, die stachen. Pepijn Schlösser bereitete beide Tore über die Rechte Seite vor; den Rückpass von der Grundlinie hämmerte Gianluca Rizzo in die Maschen – erst oben rechts, dann unten rechts. Das Unentschieden hatten sich die Gäste redlich verdient bei einem starken Gegner, der vor wenigen Tagen einen Test bei den Sportfreunden Baumberg, Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein, mit 3:1 gewonnen hat. „Es war ei sehr gutes Spiel, auf Top-Oberliga-Niveau“, urteilte KFC-Trainer Marcus John, der mit der Vorbreitung zufrieden ist. „Wir hatten in Fortuna Düsseldorf II, Borussia Mönchengladbach II und Frechen sehr gute Gegner. Das war aber auch nötig, denn wir dürfen keine Analufzeit benötigen.“ Wollen die Uerdinger den Neun-Punkte-Rückstand auf Baumberg und den Sechs-Punkte-Rückstand auf Ratingen wettmachen, so müssen sie sofort eine positive Serie starten.