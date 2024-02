Genralprobe in Frechen Torjäger Pascal Weber feiert nur gerne auf dem grünen Rasen

Das er in dem zurückliegenden Jahr nicht so zur Geltung kam, wie er und die Fans sich das erhofft hatten, lag auch an der taktischen Ausrichtung. In dieser Saison hatte Trainer Marcus John Ballbesitzfußball spielen lassen. Der Ball wurde in den eigenen Reihen gehalten, lange Bälle waren verboten. In der Winterpause wurde nun das System verändert. Der KFC spielt nun mit den offensiveren 3-4-3- oder 3-4-2-1-Systemen. Davon hat Weber zuletzt profitiert, weil Räume entstanden, die besser genutzt wurden und er auch Bälle in die Tiefe bekam, wo er seine Stärken ausspielen konnte.