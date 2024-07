Der neue Weg des KFC Uerdingen Verwaltungsratsvorsitzender Nils Gehlings: Der Plan geht auf – und das ohne Insolvenz

Dazu passt, dass Platzer seinen unternehmerischen Hauptsitz in Kaufbeuren hat, jedoch eine Filiale in Köln, so dass er den Weg ins Rheinland kennt. „Im Zeitalter der Digitalisierung ist das eigentlich kein Problem“, sagt Gehlings. Ein Manko ist aber sicherlich, dass Platzer in Krefeld unbekannt und nicht vernetzt ist. „Aber da werden wir ihm helfen.“ Schon am Wochenende, wenn Platzer nach Krefeld kommt und nicht nur offiziell vom Verein vorgestellt wird, sondern auch einige Gespräche führen wird. So wird es Freitag einen Antrittsbesuch bei Stadtdirektor Markus Schön geben. Zudem will Platzer sein Bild vom Verein und der Organisation komplettieren, um dann zu entscheiden, wie er sein Team aufstellt: Vorstand und Geschäftsführung.