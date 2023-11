KFC Uerdingen startet Aufholjagd Marcus John will Levan Kenia den Spaß nicht nehmen

Levan Kenia ist 33 Jahre alt und seit knapp zwei Jahrzehnten Fußballprofi. Allein das lässt selbst Fußballfreunde ungläubig die Stirn runzeln. Aber es stimmt, denn bereits mit 14 Jahren spielte der Georgier beim FC Barcelona vor. Allerdings schickten ihn die Katalanen nach dem Probetraining wieder zurück in sein Heimatland Georgien. Das war nur im ersten Moment für ihn bitter, denn er wurde dort von einem Trainer entdeckt und gefördert, der in Deutschland zu Hause und ein Begriff ist: Klaus Toppmöller, damals Nationaltrainer von Georgien. Mit 16 Jahren Nationalspieler, mit 17 Jahren Bundesligaspieler auf Schalke und nach weiteren Stationen in der Ukraine, Deutschland, Tschechien und den Niederlanden lässt er seit knapp zwei Jahren seine Karriere beim KFC Uerdingen ausklingen. So sah es manchmal aus, doch seit vier, fünf Wochen deutet nichts mehr darauf hin. Da erlebt Levan Kenia seinen dritten Frühling, er wirbelt, spielt, kämpft, und jetzt trifft er auch noch. Gegen Schwarz-Weiß Essen brachte er seine Mannschaft mit seinem wunderbaren Treffer, wo er zwei Essener aussteigen ließ und dann mit der Ruhe und Erfahrung eines Routiniers zielsicher einschoss, mit 2:1 in Führung.