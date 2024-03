Ungewöhnlicher Einstieg ins Trainergeschäft Levan Kenia ist ohne Vertrag und schaut von Spiel zu Spiel

Levan Kenia hat viel erreicht. Er hat für Schalke 04 in der Bundesliga und im Uefa-Cup gespielt, mit den Königsblauen den DFB-Pokal gewonnen; er stürmte für Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga; er hat 29 Länderspiele für sein Heimatland Georgien absolviert, war Meister in Tschechien sowie in Luxmeburg Meister, Pokalsieger und Liga-Pokalsieger. Aber für keinen seiner insgesamt acht Vereine absolvierte er so viele Spiele wie für den KFC Uerdingen, bei dem er im Dezember 2021 anheuerte. Das liegt auch daran, dass sein Körper ihm oft einen Streich spielte.