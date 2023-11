In der Torschützenliste vorne Hinata Gonda hat maßgeblichen Anteil am Aufschwung des KFC Uerdingen

Wenngleich Gonda maßgeblichen Anteil am Aufschwung des KFC hat, so ist es nicht sein alleiniger Verdienst, dass die Mannschaft nun sechs Spiele in Folge – fünf in der Oberliga, eins im Pokal – gewonnen hat und daran arbeitet, doch noch einmal den Anschluss zur Tabellenspitze herzustellen. „Wer hätte das vor sieben, acht Spielen gedacht? Da wurde es ja schon bei einigen im Umfeld unruhig“, sagt John. „Im Moment läuft es top.“