Vom Torjäger zum Teilzeitspieler Die schwierige Zeit des Pascal Weber

In Hilden war der Stürmer überaus erfolgreich und eine feste Größe. In 245 Spielen für den VfB erzielte er 125 Tore und bereitete 47 weitere vor – eine fantastische Bilanz, die ihm verdientermaßen den Ruf einbrachte, der beste Angreifer der Oberliga zu sein. 10.000 Euro ließen sich die Uerdinger den Wechsel kosten und hofften, dass Calli, so wird er von den Mitspielern gerufen, das Team in die Regionalliga schießt. Seit dem Winter hat er bei 24 Einsätzen sieben Mal getroffen. Aber nicht nur mit dieser für ihn ungewohnten Quote kann er nicht zufrieden sein, auch kam er nicht so zum Einsatz, wie er es aus Hilden gewohnt war – weder von den Einsatzzeiten, noch spielerisch.