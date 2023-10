Großer Abend für den KFC Uerdingen Warum es gut war, dass es in die Verlängerung ging

Es war so ein Abend, den die Spieler nicht vergessen werden und an den sich die Fans noch lange erinnern. Der David hat den Goliath besiegt, der Pokal hat wieder sein eigenes Gesetz geschrieben und ein Derbysieg ist immer etwas Besonderes. Dass es so weit kommen konnte, lag auch an dem enttäuschenden, teils leidenschaftslosen Auftritt des Favoriten, vor allem aber an den Uerdingern, die von Minute zu Minute sicherer, selbstbewusster und mutiger wurden. Und hätte Schiedsrichter Alexander Schuh und sein Assistent in der 88. Minute erkannt, dass der Ball hinter der Linie ist, so hätte es nicht einmal der Verlängerung bedurft. So aber kamen die 2.500 Zuschauer in der ausverkauften Grotenburg in den Genuss der Overtime. Genuss, weil Torhüter Marvin Gomoluch in den wenigen Situationen, wo er ernsthaft gefordert wurde, die Aufgabe mit Bravour löste; weil die Viererkette solide ihre Arbeit verrichtete; weil im defensiven Mittelfeld die Räume eng gemacht wurden; weil Levan Kenia zeigte, warum er National- und Champions-League-Spieler war; weil Pascale Talarski ein großes Pensum engagiert ablieferte; weil Routinier Maik Odenthal in der entscheidenden Szene den Ball genau richtig in den Lauf von Fabio Ribeiro spielte; weil der kein Torjäger ist, aber dennoch den Treffer erzielte; weil Trainer Marcus John in Odenthal und Ribeiro die Joker eingewechselt hatte; und weil es noch viel mehr Gründe gibt.