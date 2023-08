Alles wie immer beim KFC? Es gibt einige entscheidende Unterschiede

The same procedure? Einige Fans waren nach dem Spiel der Auffassung, dass das derselbe Mist ist wie in der vergangenen Saison; das sich nichts geändert hat. Aber das ist falsch. In der vergangenen Saison ist der KFC mit vier Siegen in Folge gestartet und alles schien bestens. Ein Trugschluss, wie sich herausstellte. Was folgte, war eine völlig verkorkste Saison mit unfruchtbarem Trainerwechsel und dem untauglichen Versuch, den Erfolg mit der Brechstange zu erzwingen.